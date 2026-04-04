Βροχερός σήμερα ο καιρός σε πολλές περιοχές - Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Άστατος θα είναι σήμερα, Σάββατο, ο καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 18 και κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μικρής διάρκειας καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και την κεντρική Κρήτη βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6,γρήγορα όμως στα βόρεια και από το απόγευμα και στα νότια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

