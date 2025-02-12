Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που βαθμιαία στο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις κυρίως ασθενείς θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές. Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει έως τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια τμήματα 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 03) έως 10 και στη δυτική Μακεδονία έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία στο Ιόνιο, μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νησιά του Ιονίου νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -03 (μείον 03) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 02) έως 10 με 12 βαθμούς Κελσίου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, στα ορεινά της οποίας θα σημειωθούν πρόσκαιρα ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, με λίγες ασθενείς βροχές στα βόρεια.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 και στα νότια έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 13-02-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τη δυτική Κρήτη, από το μεσημέρι στην Εύβοια, τις Σποράδες, την υπόλοιπη Κρήτη και από το βράδυ στις Κυκλάδες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της βόρειας Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια. Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς, ενώ στα βόρεια θα φτάσει τους 8 με 11 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-02-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική, την κεντρική και τη νότια χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και από το μεσημέρι κατά τόπους στις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-02-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-02-2025

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Το βράδυ τα φαινόμενα κατά τόπους θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στο βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

