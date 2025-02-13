Σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – Κ και Ν, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο 3 με 5 στα Δωδεκάνησα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά έως 11 με 13 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15 βαθμούς.

Την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ, τα Ν και το Α. Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ, τα Ν και το Α. Αιγαίο, βροχερός θα είναι ο καιρός και την Κυριακή. Οι Νοτιάδες μέχρι 6 μποφόρ τοπικά στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.