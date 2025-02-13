Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τοπικές βροχές τις επόμενες ημέρες, χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – Κ και Ν, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο 3 με 5 στα Δωδεκάνησα μέχρι 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά  έως 11 με 13  βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15  βαθμούς.

Την  Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως  στα Δ, τα Ν και το Α. Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν  Ν 4 με 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως  στα Δ, τα Ν και το Α. Αιγαίο, βροχερός θα είναι ο καιρός και την Κυριακή. Οι Νοτιάδες μέχρι 6 μποφόρ τοπικά στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές από το απόγευμα.  Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 10 βαθμούς 

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark