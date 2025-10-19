Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα στη χώρα

Άστατος θα είναι σήμερα, Κυριακή ο καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

