Σήμερα Παρασκευή στη χώρα θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά , το Α και Ν Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 3 με 5 , μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13 με 14 βαθμούς βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 , στο Ν. Αιγαίο έως 18 βαθμούς.

Το Σάββατο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο, που την Κυριακή θα περιοριστούν στα Α και Ν και γρήγορα θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν Β άνεμοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος τη Δευτέρα Θεοφάνια σχεδόν αίθριος καιρός , οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Άνεμοι: ΝΔ 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

