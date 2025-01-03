Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα και το Αν. Αιγαίο, το Σάββατο κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το Αν. Αιγαίο, την Κυριακή βαθμιαία θα σταματήσουν

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή  στη χώρα θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά , το Α και Ν  Αιγαίο.  Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ  3 με 5 , μποφόρ.   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα βόρεια έως  13 με 14 βαθμούς  βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως  16 με 17 , στο Ν. Αιγαίο έως 18 βαθμούς.  

Το Σάββατο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο,   που την Κυριακή θα περιοριστούν στα Α και Ν και γρήγορα  θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν Β άνεμοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος τη Δευτέρα Θεοφάνια  σχεδόν αίθριος καιρός , οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Άνεμοι: ΝΔ  3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark