Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό και το νότιο Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές αναμένονται για σήμερα Παρασκευή ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, την ημέρα των Θεοφανείων ο καιρός θα βελτιωθεί και προβλέπεται σχεδόν ανοιξιάτικος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ για σήμερα Παρασκευή αναμένεται η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς μικρότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις Σποράδες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Εκ νέου νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-01-2025

Αυξημένες νεφώσεις και κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό και νότιο Αιγαίο βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοανατολικά (περιοχή Δωδεκανήσων - Κρήτης). Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα στο Ιόνιο και τις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 11 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-01-2025

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στις Σποράδες και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια. Στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-01-2025 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από το απόγευμα νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές.

