Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κρήτη, ανατολικές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, καθώς και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι.

Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα με άνεμους βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, τοπικά 6 στα πελάγη και 7-8 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με βαθμιαία εξασθένηση.

Άνοδος της θερμοκρασίας, με μέγιστες τιμές 8 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, 12-13 στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά 14 στη νησιωτική Ελλάδα. Παγετός κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, με ισχυρό παγετό κατά τόπους στα βόρεια πρωινές ώρες.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κρήτη, ανατολικές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης αναμένονται αύριο μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Αναλυτικά:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με ανέμους βορειοδυτικούς 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι - βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες αναμένονται στα Δωδεκάνησα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

