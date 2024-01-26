Κακοκαιρία με χιόνια, βροχές και πτώση θερμοκρασίας από την Κυριακή

Παρά το γεγονός πως νέο κύμα κακοκαιρίας είναι «προ των πυλών» στην χώρα, για αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται με αρκετή ηλιοφάνεια και ελάχιστη συννεφιά.

Σε κάθε περίπτωση, από αργά το απόγευμα προς το βράδυ στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η έντασή τους υπολογίζεται στα 5 με 6 Μποφόρ και στα πελάγη 7.

Στο Βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 13 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 βαθμούς.

Στην Αττική, αναμένεται να έχουμε λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία, κυρίως στα ανατολικά 6.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς.

Στην Θεσσαλονίκη, αναμένεται τοπική συννεφιά και βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ που θα ενισχυθούν το βράδυ στους 7 με 8.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς.

Την Κυριακή, σαφώς ο καιρός επιδεινώνεται αφού τοπικές βροχές και χιονόνερο θα σημειωθούν στα Ανατολικά και τα Νότια με καταιγίδες στις νότιες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ανατολικά, ηπειρωτικά, ορεινά και ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η ένταση τους στο Αιγαίο θα φτάνει τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός από εκεί και έπειτα για την Τρίτη, αναμένεται συννεφιασμένος στην ανατολική χώρα με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας, της Κρήτης, στα νησιά του βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες καθώς και σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο.

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων στα βόρεια από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα και θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια από -06 (μείον 6) έως 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-01-2024

Στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης και το πρωί στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε πτωτική πορεία.

Τέλος την Δευτέρα, στην Ανατολική και την Νότια Ελλάδα, αναμένονται βροχές και χιονόνερο.

Χιόνι προβλέπεται να πέσει στα ορεινά και τα ημιορεινά της Ανατολικής, της Ηπειρωτικής χώρας, της Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς και της Εύβοιας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 7 με 8 μποφόρ έχοντας όμως τάση για περισσότερη ενίσχυση κατά την διάρκεια της νύχτας.

Η θερμοκρασία την Δευτέρα αναμένεται να παρουσιάσει μια μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.



Πηγή: skai.gr

