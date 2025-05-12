Σήμερα Δευτέρα στην Κ την Α Μακεδονία, τη Θράκη και το Β Αιγαίο , άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά με τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά , και τη Δ Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές έως 23 με 24 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς

Την Τρίτη Τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Α και Β.

Την Τετάρτη Βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη από το μεσημέρι και από τα δυτικά , και την Παρασκευή , βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα Β Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα , θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

