Πού αναμένονται βροχές σήμερα - Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Σάββατο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, τα ορεινά τις Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Θράκης. Τα φαινόμενα το βράδυ στη Θεσσαλία και τη Θράκη θα σταματήσουν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν επίσης τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από τις βραδινές ώρες. Βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και κατά τόπους τους 33 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στη βόρεια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θράκη αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί και τη νύχτα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και από αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές θα πυκνώσουν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στα βόρεια και από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ στα νότια. Βαθμιαία και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 με 30 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες έως 5 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

