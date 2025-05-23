Λογαριασμός
Μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Κυριακή με βροχές , καταιγίδες και βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή  λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , πιθανότητα για τοπικές  βροχές στα Δ – ΝΔ     Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ  4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 27 με 28  βαθμούς , στα Α ηπειρωτικά έως 31 με 32 , και στο Αιγαίο έως 26 με 29 βαθμούς.

Το Σάββατο , απογευματινή αστάθεια θα σημειωθεί στα Κ και Β ορεινά . Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός Οι άνεμοι θα πνέουν από Ν διευθύνσεις  4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο , και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος Την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές βροχές ή μπόρες ,  και κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες , άστατος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία σε βαθμιαία πτώση.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα Παρασκευή  λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Άνεμοι: ΝΔ  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 με 31 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς 

