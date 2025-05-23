Σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , πιθανότητα για τοπικές βροχές στα Δ – ΝΔ Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 27 με 28 βαθμούς , στα Α ηπειρωτικά έως 31 με 32 , και στο Αιγαίο έως 26 με 29 βαθμούς.
Το Σάββατο , απογευματινή αστάθεια θα σημειωθεί στα Κ και Β ορεινά . Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός Οι άνεμοι θα πνέουν από Ν διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο , και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Τέλος Την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές βροχές ή μπόρες , και κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες , άστατος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία σε βαθμιαία πτώση.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι: ΝΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 με 31 βαθμούς.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Καιρός σήμερα αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς
