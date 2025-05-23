Τοπικοί όμβροι αναμένονται σήμερα, Παρασκευή το πρωί στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 29 με 30 και στη Θεσσαλία τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα νησιά του Ιονίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε πιθανώς να επηρεαστούν πρόσκαιρα η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος. Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στον Κορινθιακό δυτικοί βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στις Σποράδες νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

