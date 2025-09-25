Πού αναμένονται σήμερα βροχές - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια

Σήμερα, Πέμπτη, στα δυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη δυτική Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 και στην Κρήτη έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

