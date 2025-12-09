Νεφώσεις αναμένονται σήμερα, Τρίτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη, μέχρι τις απογευματινές ώρες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και πιθανώς τις πρωινές ώρες στη Χαλκιδική.

Στην Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά και κεντρικά τους 16 με 17, στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος. Στη Χαλκιδική είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 ως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη νεφώσεις με βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19, τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

