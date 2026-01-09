Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία σήμερα - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Παρασκευή στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Στα δυτικά, θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από (μείον) -04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

