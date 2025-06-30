Σήμερα Δευτέρα Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ΒΔ 3 με 5 μποφόρ . Στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς , και στα νησιά έως 28 με 32 βαθμούς.

Την Τρίτη και Τετάρτη γενικά αίθριος με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες την Τρίτη στα ΒΑ ορεινά και την Τετάρτη στα Β – ΒΔ ορεινά. Οι Βοριάδες στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ , την Τετάρτη τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Πέμπτη και Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β - ΒΑ 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς.

