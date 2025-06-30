Λογαριασμός
Εξασθενούν οι άνεμοι ακόμα περισσότερο αύριο Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , αλλά φρεσκάρει πάλι το μελτέμι Τετάρτη και Πέμπτη .

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ΒΔ 3 με 5 μποφόρ . Στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ  και πρόσκαιρα στα νότια έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.
Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς , και στα νησιά  έως  28 με 32  βαθμούς.

Την Τρίτη και Τετάρτη  γενικά αίθριος με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες την Τρίτη στα ΒΑ ορεινά και την Τετάρτη στα Β – ΒΔ ορεινά. Οι Βοριάδες στο Αιγαίο  4 με 6  μποφόρ , την Τετάρτη τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Πέμπτη και Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7  μποφόρ. Η θερμοκρασία  θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β - ΒΑ 5 με 6   μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς .  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4   μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς.

