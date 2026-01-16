Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με ασθενείς βροχές στο Ιόνιο αναμένονται σήμερα, Παρασκευή.

Από το απόγευμα αρχικά στη Θράκη και βαθμιαία στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοανατολικά ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 και βαθμιαία στα βορειοανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, από το απόγευμα ανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα νότια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και από τα ανατολικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και βαθμιαία θα σημειωθούν στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα ορεινά της Θράκης.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ που από το μεσημέρι και από τα ανατολικά θα ενισχυθούν σε 5 με 6 και το βράδυ σε 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, από το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5, στα βόρεια 5 με 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην Κρήτη με ασθενείς τοπικές βροχές από το βράδυ στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες μεταβλητοί και στην Κρήτη δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς. Από το απόγευμα θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

