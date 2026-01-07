Σήμερα Τετάρτη Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στα Δ – ΒΔ , και στα ΒΑ. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 20 βαθμούς, στα νότια έως 22 με 23 βαθμούς.

Την Πέμπτη βροχές θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στο Α. και Ν. Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και ΒΔ ημιορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ - ΒΔ , 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα Δ – Κ και Β

Τέλος Την Παρασκευή πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί , από το απόγευμα όμως στα Δυτικά θα αρχίσουν και πάλι βροχές , που το Σάββατο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι. Άνεμοι: Ν 4 με 6 από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.