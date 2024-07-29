Νέα σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο

Οι φυσιολογικές και ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή τιμές θερμοκρασίας στη χώρα μας θα διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2024. Νέα σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται από το Σάββατο 3 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Σε γράφημα του Εθνικού Κέντρου Περιβαλλοντικών Προγνώσεων των ΗΠΑ παρουσιάζονται 32 προγνωστικά σενάρια από τις 29 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου 2024 για την πορεία της θερμοκρασίας σε ύψος περίπου 1.500 μέτρα πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας, ύψος στο οποίο μελετάται η πορεία των αερίων μαζών.

Το σύνολο των σεναρίων συμφωνεί ότι μετά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας την τελευταία ημέρα του Ιουλίου και μέχρι τις 2 Αυγούστου, νέα άνοδος της θερμοκρασίας θα επηρεάσει την Ελλάδα από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 3-4 Αυγούστου.

Αργότερα, μετά τις 5 Αυγούστου επικρατεί αβεβαιότητα ως προς την ένταση και τη διάρκεια του νέου κύματος ζέστης, για το οποίο θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

