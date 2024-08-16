Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για την Παρασκευή η ΕΜΥ. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά θα φθάσει τους 33 με 34 βαθμούς και τοπικά στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και στη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 βαθμούς, στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά στη δυτική Στερεά 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38, τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 39 με 40 βαθμούς και στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά (πλην της Θράκης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και κυρίως στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών (πλην της Θράκης).

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.