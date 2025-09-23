Σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια , με λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν , στο Ιόνιο μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 και στα νησιά έως 27 με 30 βαθμούς

Την Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ Η θερμοκρασία Χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Την Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , ενώ την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά , στις Σποράδες , την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα τοπικές μπόρες στα Δυτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται στα ανατολικά και η ένταση τους θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς

