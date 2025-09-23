Λογαριασμός
Τρίτη - Τετάρτη καλοκαιρία, Πέμπτη - Παρασκευή ενισχύονται οι βοριάδες και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση - Βροχές από το Σάββατο το μεσημέρι και από τα δυτικά

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  ηλιοφάνεια , με λίγες τοπικές συννεφιές.  Οι άνεμοι θα πνέουν  , στο Ιόνιο μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Β  3 με 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά  έως  30 με 31  και στα νησιά έως  27 με 30 βαθμούς 

Την Τετάρτη   λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5  μποφόρ  Η θερμοκρασία Χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Την Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , ενώ την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά , στις Σποράδες , την  Εύβοια  και το μεσημέρι απόγευμα τοπικές μπόρες στα Δυτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται στα ανατολικά και η ένταση τους θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς.  

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα  Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:   έως 29 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
