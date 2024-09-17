Σήμερα Τρίτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν , αρχικά στην κεντροδυτική Μακεδονία , Θεσσαλία , Σποράδες , Α. Στερεά , Β. Εύβοια και από το απόγευμα στο Ιόνιο , την Ήπειρο , τη Δ . Στερεά και στη ΒΔ Πελοπόννησο , όπου δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν 4 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 4 με 5 στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς , και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 29 βαθμούς .

Την Τετάρτη Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά – κεντρικά και βόρεια ( εκτός Θράκης ) , πιθανόν ισχυρές στα ΒΔ Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν , στο Αιγαίο Β 4 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και το Β Αιγαίο και θα είναι περισσότερες και εντονότερες την Παρασκευή. Οι Άνεμοι ως 6 μποφόρ. και Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά που το μεσημέρι – απόγευμα , θα αυξηθεί και κυρίως στα Β του νομού δεν αποκλείεται να βρέξει. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 με 28 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Άστατος καιρός, με τοπικές βροχές ή μπόρες κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

