Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αυτήν την εβδομάδα , κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τρίτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν , αρχικά στην κεντροδυτική Μακεδονία , Θεσσαλία , Σποράδες , Α. Στερεά  , Β. Εύβοια και από το απόγευμα στο  Ιόνιο , την Ήπειρο , τη Δ . Στερεά  και στη ΒΔ Πελοπόννησο , όπου  δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν  στο Ιόνιο Ν  4 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο Β  4 με 5 στα Δωδεκάνησα  τοπικά 6 μποφόρ Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς , και τοπικά στα Δωδεκάνησα  έως 29 βαθμούς .  

Την Τετάρτη Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά – κεντρικά και βόρεια ( εκτός Θράκης ) , πιθανόν ισχυρές στα ΒΔ Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Ν , στο Αιγαίο Β 4 με 5   μποφόρ και στα Δωδεκάνησα  τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη  και την Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές  καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και το Β Αιγαίο και θα είναι περισσότερες και εντονότερες την Παρασκευή. Οι Άνεμοι ως 6 μποφόρ. και  Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά που το μεσημέρι – απόγευμα , θα αυξηθεί και κυρίως στα Β του νομού δεν αποκλείεται   να βρέξει.  Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 με 28  βαθμούς  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Άστατος καιρός, με  τοπικές βροχές ή μπόρες κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

