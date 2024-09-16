Σήμερα Δευτέρα: Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ΒΔ, τα ΒΑ και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα A έως 29 βαθμούς.

Την Τρίτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν, αρχικά στην κεντροδυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Β. Εύβοια και από το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δ. Στερεά και στη ΒΔ Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο Α - ΒΑ μέχρι 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά - κεντρικά και βόρεια (εκτός Θράκης), πιθανόν ισχυρές στα ΒΔ. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν - ΝΑ 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο Α - ΒΑ μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος, την Πέμπτη τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το Β Αιγαίο. Οι άνεμοι ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα: Γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι - απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα: Λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 με 26 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.