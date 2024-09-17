Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το Ιόνιο αναμένονται την Τρίτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα πιθανώς στα δυτικά το βράδυ να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά και τα νότια τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές ή όμβρους κυρίως στη Μακεδονία όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στη Θράκη βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα ηπειρωτικά ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα κατά τόπους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ηπειρωτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αρχικά λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους θα αυξηθούν και είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στη Μαγνησία και τις Σποράδες και από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις πρωινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.