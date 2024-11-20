Λογαριασμός
Τοπικές βροχές σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη κυρίως στα δυτικά , τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δυτικά , τα νότια , στη Θράκη το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα . Στην υπόλοιπη χώρα , λίγη συννεφιά  παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 18  βαθμούς , και στην  υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23  βαθμούς .

Την  Πέμπτη ,τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Ν , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα . Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.   Οι Άνεμοι ΝΔ 4 με 6 , στο  Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την  Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Β και το Α Αιγαίο. Οι Νοτιάδες 6με 7 και στο Αιγαίο βαθμιαία 8 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α και Ν και μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί  , θα επικρατήσουν Βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση , κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Οι Άνεμοι: ΝΔ 3με 5  μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Ν – ΝΑ 3 με 5  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς 

