Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα - Τι προβλέπεται για την υπόλοιπη χώρα

Για βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα κάνει λόγο για σήμερα 21 Νοεμβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι και από τα βορειοδυτικά αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί και θα ενισχυθούν πρόσκαιρα σε 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στη Θράκη. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και από τα δυτικά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ που βαθμαιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στα ανατολικά σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 και τοπικά στα νότια έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα και από τα βόρεια αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση και στα νότια θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα δυτικά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση που βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και από το μεσημέρι βελτίωση.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.