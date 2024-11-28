Καιρός σήμερα: Βροχές στο Ιόνιο – Έως 20 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

Στα δυτικά και τα βόρεια τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο προβλέπει για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.



Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και στα Δωδεκάνησα βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 17 με 19 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ αναλυτικά ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και το βράδυ στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο όπου μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα στο Ιόνιο νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς και στα βόρεια από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το βράδυ λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-11-2024

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το βράδυ τοπικές βροχές θα σημειώνονται και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.