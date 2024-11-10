Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων και πιθανόν στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, και την Εύβοια προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή του Καστελόριζου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 02 και κατά τόπους στα βορειοδυτικά από -2 (μείον 2) έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 02 έως 15 με 16 βαθμούς, στα δυτικά από 08 έως 20 με 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 06 έως 19 και στο Αιγαίο από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές και μόνο στα νότια θαλάσσια (από τη Ζάκυνθο και νοτιότερα) θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 17 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη λίγες νεφώσες παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και στη νότια Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις τοπικά πιο πυκνές. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που γρήγορα στα νοτιότερα τμήματα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην περιοχή του Καστελόριζου σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά τμήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Σποράδες τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-11-2024

Στο Ιόνιο και τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νοτιοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας (υψόμετρο από 1500 μέτρα και πάνω).

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο νότιο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και το πρωί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 17 με 19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 17 με 18 και στα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-11-2024

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2024

Στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές καθώς και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-11-2024

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Πηγή: skai.gr

