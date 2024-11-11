Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία θα επεκταθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας (υψόμετρο από 1500 μέτρα και πάνω).

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και το πρωί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -01 (μείον ένα) έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά από 08 έως 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Αιγαίο από 07 έως 18 με 19 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη από 12 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 και τοπικά έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νότια νησιά του Ιονίου, βαθμιαία θα επεκταθούν και στα βορειότερα όπου τις βραδινές ώρες θα επηρεάσουν και την Ήπειρο (κυρίως τα δυτικά τμήματα).

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6, τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στο Ιόνιο θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά από 07 έως 19 και τοπικά στα νότια 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Στερεά (κυρίως στα βορειότερα), την Εύβοια και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στη νότια Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-11-2024

Στα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις. Στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα καθώς και την Κρήτη νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Τα φαινόμενα στα νότια νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 02 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 06 έως 17 με 19 και τοπικά στα νότια 20 βαθμούς, στο Ιόνιο από 13 έως 18 βαθμούς και στο Αιγαίο από 14 έως 21 με 22 και στην Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2024

Στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές καθώς και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-11-2024

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες, με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 που βαθμιαία στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-11-2024

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αρχικά στα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

