Καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία έως 34 βαθμούς

Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.



Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα φτάσει τους 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στη Θράκη και το μεσημέρι - απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά στη Φθιώτιδα έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-09-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά ορεινά.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.



