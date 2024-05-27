Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές στην Κρήτη έως το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα κυρίως τις βραδινές ώρες όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά που θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και στη δυτική Μακεδονία τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα το πρωί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες έως τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 6 και στη νότια Εύβοια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις. Στην Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες έως τις απογευματνές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στα Δωδεκάνησα κυρίως τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες και στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28-05-2024

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά μεμομωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν αρχικά από βόρειες και σταδακά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στην ανατολική χώρα. Θα φτάσει στα νησιά τους 25 με 27 βαθμούς, στην ηπειρωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-05-2024

Στα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-05-2024

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: skai.gr

