Καιρός σήμερα: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά και καταιγίδες

Η ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριο καιρό, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία και το μεσημέρι - απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 31 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στη Θράκη.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 τοπικά στο Ιόνιοι βόρειοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 και στην νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά, όποτε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-06-2025

Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες έως 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 31 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.