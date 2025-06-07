Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και αστάθεια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Έντονη ζέστη, αλλά και τοπική αστάθεια θα επικρατήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Σήμερα Σάββατο, ο καιρός αναμένεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και κατά τόπους στο εσωτερικό τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στα παράκτια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 με 35 βαθμούς και τοπικά στην ανατολική Πελοπόννησο έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παράκτια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-06-2025 (ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε υψηλές για την εποχή τιμές. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς και στην ηπειρωτική χώρα τους 34 με 36 και κατά τόπους στο εσωτερικό της, τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-06-2025 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-06-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικούς όμβρους ή μεμoνωμένες καταιγίδες και πρόσκαιρη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-06-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ενώ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.



Πηγή: skai.gr

