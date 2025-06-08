Στα ύψη θα κυμανθεί και σήμερα ο υδράργυρος με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου υπενθυμίζοντάς μας πως έχει μπει πια το καλοκαίρι.

Για σήμερα, Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε υψηλές για την εποχή τιμές. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς και στην ηπειρωτική χώρα τους 34 με 36 και κατά τόπους στο εσωτερικό της τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στην ανατολική Πελοπόννησο έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα παράκτια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-06-2025 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-06-2025 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-06-2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν οπότε, κυρίως στα βόρεια, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.