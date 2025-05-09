Σήμερα Παρασκευή Αραιή συννεφιά παροδικά πιο πυκνή , με τοπικές βροχές ή μπόρες , από το μεσημέρι στο Ιόνιο, και τα ηπειρωτικά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Ν έως 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς.

Το Σάββατο Στη Μακεδονία και τη Θράκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα Ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση , και μόνο στα νότια θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα , μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Τέλος τη Δευτέρα Άστατος θα είναι ο καιρός , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός αραιή συννεφιά που βαθμιαία θα πυκνώσει. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Από το απόγευμα , θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.