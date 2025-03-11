Καιρός σήμερα: Αφρικανική σκόνη, υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές

Σταδιακή επικράτηση νότιων νοτιοανατολικών ανέμων έντασης 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη προβλέπει για τον καιρό σήμερα Τρίτη η ΕΜΥ.



Στα δυτικά νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.



Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά.



Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά έως 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 20 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές αρχικά στη Θράκη και από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανόν να εκδηλωθούν από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 και τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από αργά το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στην Κρήτη έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες από αργά το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4, πρόσκαιρα στο Θερμαϊκό 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-03-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 19 με 21, στα δυτικά και νότια τους 22 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

