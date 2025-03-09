Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα, Κυριακή ( Μαρτίου, ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά από νότιες με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα από νότιες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα από νότιες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες και στα ορεινά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα από νότιες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-03-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-03-2025

Αραιές νεφώσεις, που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα πυκνώσουν και από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-03-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες βροχέςκατά τόπους στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και πιθανώς το βράδυ σποραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-03-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο με σποραδικές βροχές και πιθανώς τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

