Υψηλές θερμοκρασίες και αυτήν την εβδομάδα, προς το τέλος της στην Κρήτη θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς - Μεταφορά σκόνης από την Αφρική

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  Αραιή  συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 21 και τοπικά 22 βαθμούς  .

Την  Τρίτη , αραιή συννεφιά , με τοπικές βροχές στα Δ και Β και κυρίως στα ΒΔ , όπου θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την  Τετάρτη και την Πέμπτη  Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Β  .   Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  4 με 6, και στα πελάγη τοπικά 7 με  8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα Α και Ν.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο  Δεν προβλέπονται βροχές. Θα πνέουν Νοτιάδες 5 με 7 μποφόρ και θα επικρατήσουν πολύ́ υψηλές για την εποχή́ θερμοκρασίες,  κυρίως στην ανατολική́ και τη νότια Ελλάδα. Στη Β. Κρήτη η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Ν   3 με 4   μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος, με αραιή συννεφιά  από το απόγευμα. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

