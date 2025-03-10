Σήμερα Δευτέρα Αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 21 και τοπικά 22 βαθμούς .

Την Τρίτη , αραιή συννεφιά , με τοπικές βροχές στα Δ και Β και κυρίως στα ΒΔ , όπου θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Β . Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6, και στα πελάγη τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα Α και Ν.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο Δεν προβλέπονται βροχές. Θα πνέουν Νοτιάδες 5 με 7 μποφόρ και θα επικρατήσουν πολύ́ υψηλές για την εποχή́ θερμοκρασίες, κυρίως στην ανατολική́ και τη νότια Ελλάδα. Στη Β. Κρήτη η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Ν 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με αραιή συννεφιά από το απόγευμα. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

