Καιρός σήμερα: Άνοδος της θερμοκρασίας

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στο Ιόνιο προβλέπει για σήμερα Δευτέρα η ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο και αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία, σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει τους 18 με 21 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στο Ιόνιο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 και από το μεσημέρι στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 11-03-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά.

Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

