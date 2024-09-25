Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται για σήμερα Τετάρτη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, στο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αναμένονται λίγες νεφώσεις που τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο και την Ήπειρο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφορ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφορ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες,

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-09-2024

Στο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε προβλέπεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και κατά τόπους κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

