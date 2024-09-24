Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Η μέγιστη τιμή της θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που αρχικά στη δυτική Μακεδονία και αργότερα και στην κεντρική, θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στη δυτική Μακεδονία. Από αργά το απόγευμα σχεδόν αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφορ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες τις πρωινές ώρες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφορ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφορ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-09-2024

Στο Ιόνιο και την Ήπειρο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-09-2024

Στο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε προβλέπεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, αλλά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-09-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη χώρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-09-2024

Αίθριος καιρός σε όλη χώρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 4 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.