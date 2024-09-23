Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας - Τοπικές βροχές στο Ιόνιο

Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τοπικά θα πυκνώσουν και πιθανώς θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά θα πυκνώσουν και πιθανώς θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το απόγευμα κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών βροχών μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στο Ιόνιο ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές. Η μέγιστη τιμή της θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

