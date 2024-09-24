Σήμερα Τρίτη Αρχικά στο Ιόνιο και το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 4 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς.
Την Τετάρτη Στα Δ και Β θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , την Παρασκευή και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Αττική
Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 με 29 βαθμούς
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.
