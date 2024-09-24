Λογαριασμός
Τοπικές βροχές σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη κυρίως στα Δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τρίτη  Αρχικά  στο Ιόνιο και  το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν  Ν 3 με 4 μποφόρ  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς.

Την  Τετάρτη Στα Δ και Β  θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες  καταιγίδες , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , την Παρασκευή και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός.   η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 28 με 29  βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

