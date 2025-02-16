Βροχερό θα είναι και σήμερα, Κυριακή το σκηνικό του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση φτάνοντας στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπονται :

-Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (16-02-2025) στην ανατολική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στη δυτική και νότια Κρήτη, τις Κυκλάδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

-Ύφεση των φαινομένων προβλέπεται από το μεσημέρι της Κυριακής (16-02-2025) πρώτα στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Μηνύματα του «112» σε δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Υπενθυμίζεται ότι προειδοποιητικά μηνύματα από το «112» εστάλησαν το απόγευμα του Σαββάτου σχετικά με την επικείμενη κακοκαιρία.

Τα μηνύματα προειδοποίησαν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (15/2) και το μεσημέρι της Κυριακής (16/2) στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Μηνύματα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, εστάλησαν και στη Λευκάδα, την Ιθάκη, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η πρόβλεψη για σήμερα

Αναλυτικότερα, για σήμερα προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με βροχές αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα νότια ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο, τα παράκτια της Ηπείρου, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στη δυτική και νότια Κρήτη, τις Κυκλάδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι πρώτα στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και κατά τόπους στα νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων από το βράδυ στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τα παράκτια της Ηπείρου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το βράδυ. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της βόρειας Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά στις Κυκλάδες και στη δυτική και νότια Κρήτη κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και τοπικά στην Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα νότια το μεσημέρι και το απόγευμα .

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές οι οποίες από το βράδυ θα ενταθούν. Πιθανότητα καταιγίδας από το βράδυ στις παράκτιες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-02-2025

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές, οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα επεκταθούν στη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στην Ήπειρο, τη Στερεά και την Εύβοια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, αρχικά στα ορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε ημιορεινές περιοχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στη βορειοανατολική χώρα βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοανατολικά, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει, στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα κεντρικά τους 14 με 16 και στα υπόλοιπα τους 16 με 17 τοπικά στα νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-02-2025

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Xιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας και πιθανώς πρόσκαιρα σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

