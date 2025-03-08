Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα, Σάββατο 8 Μαρτίου, ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες μέχρι 20 βαθμούς.

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες θα παρατηρηθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5,

πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς και

τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Κυριακής

Γενικά αίθριος καιρός - με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

