Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο 4 με 6 , και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 19 βαθμούς, τοπικά έως 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια , με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά , οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Παρασκευή , και μικρή πτώση το Σάββατο.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 4 με 5 και στα Α τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

