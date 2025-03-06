Λογαριασμός
Άνοδος της θερμοκρασίας , που θα κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή σχεδόν όλο το επόμενο δεκαήμερο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο 4 με 6 , και στις Κυκλάδες τοπικά 7  μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 19   βαθμούς, τοπικά  έως 20 βαθμούς.

Την  Παρασκευή και το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια , με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά , οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο  την Παρασκευή , και μικρή πτώση το Σάββατο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β  4 με 5   και στα Α τοπικά 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με  4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

