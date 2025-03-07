Σήμερα Παρασκευή Αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο 4 με 6 , μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 20 με 21 βαθμούς.

Το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια , με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά , οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο.

Τέλος Δευτέρα και Τρίτη , αραιή συννεφιά , με πιθανότητα για τοπικές βροχές την Τρίτη στα ΒΔ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος , από το απόγευμα αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

