Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή σχεδόν όλο το επόμενο δεκαήμερο.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή  Αραιή  συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο 4 με 6 , μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 20 με 21 βαθμούς.

Το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια , με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά , οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 3 με 5  μποφόρ  και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο.

Τέλος Δευτέρα και Τρίτη , αραιή συννεφιά , με πιθανότητα για τοπικές βροχές την Τρίτη στα ΒΔ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.   

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα αίθριος , από το απόγευμα αραιή συννεφιά.  Άνεμοι: Β 3 με 5   μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς 

