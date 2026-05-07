Περιορισμένη αστάθεια σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές αύριο Παρασκευή - Απογευματινές μπόρες το Σ/Κ στα βόρεια - Η θερμοκρασία το Σ/Κ λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη . 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  λίγη συννεφιά, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά  θα σημειωθούν τοπικές μπόρες.   Οι άνεμοι θα πνέουν  Ν   3 με 5 μποφόρ , και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως  25 με 26  βαθμούς και στα νησιά έως  24 με 25  βαθμούς.  

Την Παρασκευή Στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά ,  το Κ και Β Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες , βελτίωση στις περισσότερες περιοχές από αργά το βράδυ . Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

 Τέλος το Σ/Κ Γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Κ και Β ορεινά. Οι Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.  

Αττική

Καιρός σήμερα Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Ν  3 με 5  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 με 25 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η Θερμοκρασία: έως 24 με 25 βαθμούς. 

