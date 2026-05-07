Σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 μποφόρ , και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς.

Την Παρασκευή Στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά , το Κ και Β Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες , βελτίωση στις περισσότερες περιοχές από αργά το βράδυ . Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Τέλος το Σ/Κ Γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Κ και Β ορεινά. Οι Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 με 25 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η Θερμοκρασία: έως 24 με 25 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

