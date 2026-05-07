Χωρίς αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία σήμερα με κατά τόπους νεφώσεις

Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα νότια 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 08-05-2026

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 09-05-2026

Στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν πρόσκαιρα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι - βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα επανέλθει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Κυριακή 10-05-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 11-05-2026

Στα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πηγή: skai.gr

