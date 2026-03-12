Λογαριασμός
Μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη, αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.   Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  μεταβλητοί 3 με 4  μποφόρ και  στο Αιγαίο Β 4 με 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 18 και τοπικά έως 19 βαθμούς.

Την  Παρασκευή λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου ίσως σημειωθούν λίγες βροχές. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάβ/Κυρ γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές.  Τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στα Δ – ΒΔ , όπου πιθανόν να βρέξει πρόσκαιρα. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 4 με  6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β – ΒΑ 3 με 4 μποφόρ. Η Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια. Η Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς. 

