Σήμερα Πέμπτη, αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 18 και τοπικά έως 19 βαθμούς.

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου ίσως σημειωθούν λίγες βροχές. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάβ/Κυρ γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στα Δ – ΒΔ , όπου πιθανόν να βρέξει πρόσκαιρα. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΑ 3 με 4 μποφόρ. Η Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια. Η Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

